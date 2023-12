Exposition : Angkor, capitale de l’Empire Khmer Médiathèque André-Malraux Lisieux Catégories d’Évènement: Calvados

Début : 2024-01-10T09:30:00+01:00 – 2024-01-10T17:30:00+01:00

Fin : 2024-01-31T11:00:00+01:00 – 2024-01-31T18:30:00+01:00 La médiathèque André-Malraux et le Cinéma “Le Royal” de Lisieux accueillent deux expositions photos par Didier Mayeur de l’Association Pour le Cinéma (A.P.C. Lisieux). A la médiathèque, c’est le Cambodge qui sera mis à l’honneur avec la série de photos “Angkor, capitale de l’Empire Khmer”. Au cinéma Le Royal, retrouvez des images des “Rizières et pics karstiques du Vietnam”. Médiathèque André-Malraux Place de la république, 14100 Lisieux Lisieux Calvados Normandie 02 31 48 41 00 https://www.mediatheques-lisieuxnormandie.fr https://m.facebook.com/lisieuxnormandieculture/ Gratuit Photographie Didier Mayeur Détails Catégories d’Évènement: Calvados, Lisieux Autres Lieu Médiathèque André-Malraux Adresse Place de la république, 14100 Lisieux Ville Lisieux Departement Calvados Lieu Ville Médiathèque André-Malraux Lisieux Latitude 49.144201 Longitude 0.226293 latitude longitude 49.144201;0.226293

