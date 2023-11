Apéro chantant Médiathèque André-Malraux Lisieux Catégories d’Évènement: Calvados

Lisieux Apéro chantant Médiathèque André-Malraux Lisieux, 1 décembre 2023, Lisieux. Apéro chantant Vendredi 1 décembre, 17h15 Médiathèque André-Malraux Gratuit En solo, en famille, entre copains, avec ou sans instrument, venez pousser la chansonnette avec la multi-instumentiste Marion Motte !

Chanson française ou refrains internationaux, chansons à danser ou chansons à boire, ce moment se veut convivial et intergénérationnel ! Ambiance assurée et apéro offert. Médiathèque André-Malraux Place de la république, 14100 Lisieux Lisieux Calvados Normandie 02 31 48 41 00 https://www.mediatheques-lisieuxnormandie.fr https://m.facebook.com/lisieuxnormandieculture/ Gratuit Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Gratuit

