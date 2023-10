Tournoi Sea Salt & Paper Médiathèque André-Malraux Lisieux Catégories d’Évènement: Calvados

Tournoi Sea Salt & Paper
Jeudi 9 novembre, 18h00
Médiathèque André-Malraux
Gratuit/réservation conseillée

La médiathèque vous propose un tournoi de ce jeu de société coup de coeur ! Il s'agit de Sea Salt & Paper, jeu de cartes basé sur la mécanique du stop-ou-encore. Constituez votre main, jouez vos effets, prenez l'initiative de stopper la manche. Pour tenter d'optimiser vos points, oserez-vous accorder aux autres un dernier tour ?

Médiathèque André-Malraux
Place de la république, 14100 Lisieux
Lisieux Calvados Normandie
02 31 48 41 00
mediatheque-lisieux@agglo-lisieux.fr

