Lisieux FESTIVAL OZARTS : Rencontre de l’artiste Elly Oldman Médiathèque André-Malraux Lisieux, 28 octobre 2023, Lisieux. FESTIVAL OZARTS : Rencontre de l’artiste Elly Oldman Samedi 28 octobre, 10h30, 14h00, 15h30 Médiathèque André-Malraux Gratuit, sur inscription 10h30 – 12h : Visite de l’exposition en présence de l’artiste (gratuit sans réservation)

14h-15h : Atelier avec l’artiste – 1ere session (gratuit, sur réservation – 15 places disponibles)

15h30-16h30 : Atelier avec l’artiste – 2eme session (gratuit, sur réservation – 15 places disponibles) Médiathèque André-Malraux Place de la république, 14100 Lisieux Lisieux Calvados Normandie 02 31 48 41 00 https://www.mediatheques-lisieuxnormandie.fr https://m.facebook.com/lisieuxnormandieculture/ [{« type »: « email », « value »: « mediatheque-lisieux@agglo-lisieux.fr »}] Gratuit Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-28T10:30:00+02:00 – 2023-10-28T12:00:00+02:00

Médiathèque André-Malraux Place de la république, 14100 Lisieux Lisieux Calvados Normandie 02 31 48 41 00 https://www.mediatheques-lisieuxnormandie.fr https://m.facebook.com/lisieuxnormandieculture/ Gratuit

