FESTIVAL OZARTS : La grande histoire du dessin sans fin 21 octobre – 4 novembre Médiathèque André-Malraux Gratuit, sans inscription

Tout commence au printemps 2017 par une idée folle de la jeune illustratrice rennaise Elly Oldman : coincée dans son lit suite à un accident, elle se lance dans la réalisation sur Instagram d’un dessin… sans fin. Dans un style graphique bien à elle, elle y déploie toute sa créativité et son imaginaire débordant. 200 publications, 15 mètres de dessin et 18 000 followers plus tard, elle imagine avec Electroni[k] la réalisation d’une fresque interactive, géante et évolutive, à découvrir en dessins mais aussi en réalité augmentée!

La Grande Histoire du Dessin Sans Fin est une création originale d’Elly Oldman accompagnée et produite par Electroni[k], en coproduction avec Le Cube – centre de création numérique, Stereolux et avec le soutien d’Artefacto et du Château Éphémère.

