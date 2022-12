Spirit l’indomptable Médiathèque André-Malraux Lisieux Catégories d’évènement: Calvados

Spirit l’indomptable Médiathèque André-Malraux, 11 juin 2023, Lisieux. Spirit l’indomptable Dimanche 11 juin 2023, 15h00 Médiathèque André-Malraux

Lucky est une jeune fille rebelle qui s’ennuie ferme dans le ranch de son père. Mais tout change le jour où elle rencontre Spirit, un mustang aussi sauvage et indompté qu’elle. handicap moteur mi Médiathèque André-Malraux Place de la république, 14100 Lisieux Lisieux Calvados Normandie Gratuit

02 31 48 41 00 https://www.mediatheques-lisieuxnormandie.fr https://m.facebook.com/lisieuxnormandieculture/ Réalisé par Ennio Torresan Jr. et Elaine Bogan (1 h 27).

