Parcours photo (1/3) Médiathèque André-Malraux Lisieux Catégories d’évènement: Calvados

Lisieux

Parcours photo (1/3) Médiathèque André-Malraux, 3 juin 2023, Lisieux. Parcours photo (1/3) Samedi 3 juin 2023, 10h00 Médiathèque André-Malraux

Gratuit / sur inscription

Une balade dans la ville avec votre appareil-photo Médiathèque André-Malraux Place de la république, 14100 Lisieux Lisieux Calvados Normandie Gratuit

02 31 48 41 00 https://www.mediatheques-lisieuxnormandie.fr https://m.facebook.com/lisieuxnormandieculture/ 1ère séance : Promenade dans le centre-ville de Lisieux. Vous photographierez des endroits de la ville sur les conseils de Jérôme, photographe chez Camara. 2e et 3e séances les samedis suivants.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-03T10:00:00+02:00

2023-06-03T12:00:00+02:00 CALN

Détails Catégories d’évènement: Calvados, Lisieux Autres Lieu Médiathèque André-Malraux Adresse Place de la république, 14100 Lisieux Ville Lisieux lieuville Médiathèque André-Malraux Lisieux Departement Calvados

Médiathèque André-Malraux Lisieux Calvados https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lisieux/

Parcours photo (1/3) Médiathèque André-Malraux 2023-06-03 was last modified: by Parcours photo (1/3) Médiathèque André-Malraux Médiathèque André-Malraux 3 juin 2023 Lisieux Médiathèque André-Malraux Lisieux

Lisieux Calvados