Mercredi 5 avril 2023, 10h00 Médiathèque André-Malraux

gratuit / SUR INSCRIPTION

Dessiner, découper, coller : une création sous le signe de la nature. Dans le cadre de la programmation « Autour des oiseaux » du Pôle Lecture publique et du projet Passerelle. handicap moteur mi Médiathèque André-Malraux Place de la république, 14100 Lisieux Lisieux Calvados Normandie Gratuit

02 31 48 41 00 https://www.mediatheques-lisieuxnormandie.fr https://m.facebook.com/lisieuxnormandieculture/ On dessine, on découpe et on colle de la couleur sur du noir : on créé des merveilles inspirées de la nature ! Atelier suivi d’une vente-dédicace avec la FNAC.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-05T10:00:00+02:00

2023-04-05T12:00:00+02:00 © Romu Ducros

