Rio Médiathèque André-Malraux, 2 avril 2023, Lisieux. Rio Dimanche 2 avril 2023, 15h00 Médiathèque André-Malraux

Gratuit

Blu, un jeune perroquet n’ayant jamais appris à voler arrive à Rio de Janeiro : les aventures commencent ! Médiathèque André-Malraux Place de la république, 14100 Lisieux Lisieux Calvados Normandie Gratuit

02 31 48 41 00 https://www.mediatheques-lisieuxnormandie.fr https://m.facebook.com/lisieuxnormandieculture/ Réalisé par Carlos Saldanha (1 h 30). Blu, un perroquet bleu d’une espèce très rare, quitte sa petite ville sous la neige et le confort de sa cage pour s’aventurer au cœur des merveilles exotiques de Rio de Janeiro. Sachant qu’il n’a jamais appris à voler, l’aventure grandiose qui l’attend au Brésil va lui faire perdre quelques plumes ! Heureusement, ses nouveaux amis hauts en couleurs sont prêts à tout pour réveiller le héros qui est en lui.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-02T15:00:00+02:00

2023-04-02T17:00:00+02:00

