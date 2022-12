Fête du court métrage Médiathèque André-Malraux Lisieux Catégories d’évènement: Calvados

Lisieux

Fête du court métrage Médiathèque André-Malraux, 16 mars 2023, Lisieux. Fête du court métrage Jeudi 16 mars 2023, 18h00 Médiathèque André-Malraux

Gratuit

Découverte de la sélection de films en Normandie handicap moteur mi Médiathèque André-Malraux Place de la république, 14100 Lisieux Lisieux Calvados Normandie Gratuit

02 31 48 41 00 https://www.mediatheques-lisieuxnormandie.fr https://m.facebook.com/lisieuxnormandieculture/ A l’occasion de la Fête du court métrage, venez découvrir une sélection de films courts réalisés en Normandie. Choisis par les bibliothécaires de la région, ces films sont soutenus et accueillis par la région, en partenariat avec le CNC. Une belle occasion de voir notre chère Normandie sous un angle insolite !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-16T18:00:00+01:00

2023-03-16T20:00:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Calvados, Lisieux Autres Lieu Médiathèque André-Malraux Adresse Place de la république, 14100 Lisieux Ville Lisieux lieuville Médiathèque André-Malraux Lisieux Departement Calvados

Médiathèque André-Malraux Lisieux Calvados https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lisieux/

Fête du court métrage Médiathèque André-Malraux 2023-03-16 was last modified: by Fête du court métrage Médiathèque André-Malraux Médiathèque André-Malraux 16 mars 2023 Lisieux Médiathèque André-Malraux Lisieux

Lisieux Calvados