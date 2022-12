Les Mitchell contre les machines Médiathèque André-Malraux Lisieux Catégories d’évènement: Calvados

Lisieux

Les Mitchell contre les machines Médiathèque André-Malraux, 5 mars 2023, Lisieux. Les Mitchell contre les machines Dimanche 5 mars 2023, 15h00 Médiathèque André-Malraux

Gratuit / Entrée libre

Une séance de cinéma à la médiathèque handicap moteur mi Médiathèque André-Malraux Place de la république, 14100 Lisieux Lisieux Calvados Normandie Gratuit

02 31 48 41 00 https://www.mediatheques-lisieuxnormandie.fr https://m.facebook.com/lisieuxnormandieculture/ Film réalisé par Michael Rianda et Jeff Rowe (1 h 54).

Katie Michell, jeune fille passionnée à la créativité débordante, est acceptée dans l’université de ses rêves. Son père Rick décide alors que toute la famille devrait l’accompagner en voiture pour faire un road-trip mémorable et profiter d’un moment tous ensemble. Mais le programme des Mitchell est soudainement interrompu par une rébellion technologique : partout dans le monde, les appareils électroniques décident qu’il est temps de prendre le contrôle.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-05T15:00:00+01:00

2023-03-05T17:00:00+01:00 DR

Détails Catégories d’évènement: Calvados, Lisieux Autres Lieu Médiathèque André-Malraux Adresse Place de la république, 14100 Lisieux Ville Lisieux Age minimum 8 Age maximum 99 lieuville Médiathèque André-Malraux Lisieux Departement Calvados

Médiathèque André-Malraux Lisieux Calvados https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lisieux/

Les Mitchell contre les machines Médiathèque André-Malraux 2023-03-05 was last modified: by Les Mitchell contre les machines Médiathèque André-Malraux Médiathèque André-Malraux 5 mars 2023 Lisieux Médiathèque André-Malraux Lisieux

Lisieux Calvados