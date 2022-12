Café Geek Médiathèque André-Malraux Lisieux Catégories d’évènement: Calvados

Lisieux

Café Geek Médiathèque André-Malraux, 4 mars 2023, Lisieux. Café Geek Samedi 4 mars 2023, 10h00 Médiathèque André-Malraux

Gratuit

Vous dévorez films et séries ? Vous êtes joueurs ? Vous aimez la SF et la fantasy ? Alors venez à notre café geek ! Médiathèque André-Malraux Place de la république, 14100 Lisieux Lisieux Calvados Normandie Gratuit

02 31 48 41 00 https://www.mediatheques-lisieuxnormandie.fr https://m.facebook.com/lisieuxnormandieculture/ Vous dévorez films et séries ? Vous êtes joueurs ? Vous aimez la SF et la fantasy ? Alors venez à notre café geek ! Ouvert à tous, sans condition d’âge, cet échange sera le moment de partager vos coups de cœur, déceptions et autres découvertes, en matière de jeux vidéo, BD, romans, podcasts, séries…

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-04T10:00:00+01:00

2023-03-04T12:00:00+01:00 Adobe Stock

Détails Catégories d’évènement: Calvados, Lisieux Autres Lieu Médiathèque André-Malraux Adresse Place de la république, 14100 Lisieux Ville Lisieux Age minimum 13 Age maximum 99 lieuville Médiathèque André-Malraux Lisieux Departement Calvados

Médiathèque André-Malraux Lisieux Calvados https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lisieux/

Café Geek Médiathèque André-Malraux 2023-03-04 was last modified: by Café Geek Médiathèque André-Malraux Médiathèque André-Malraux 4 mars 2023 Lisieux Médiathèque André-Malraux Lisieux

Lisieux Calvados