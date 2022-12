Exposition : Observons les oiseaux Médiathèque André-Malraux Lisieux Catégories d’évènement: Calvados

Lisieux

Exposition : Observons les oiseaux 1 mars – 29 avril 2023 Médiathèque André-Malraux

Visite libre

Les oiseaux communs d’Europe n’auront plus de secret pour vous ! handicap moteur mi Médiathèque André-Malraux Place de la république, 14100 Lisieux Lisieux Calvados Normandie Gratuit

02 31 48 41 00 https://www.mediatheques-lisieuxnormandie.fr https://m.facebook.com/lisieuxnormandieculture/ Avec cette exposition mêlant panneaux, réalité augmentée et supports pédagogiques, devenez un ornithologue en herbe et découvrez les multiples relations qu’entretiennent hommes et oiseaux depuis des générations : littérature, musique, environnement ! Les oiseaux communs d’Europe n’auront plus de secret pour vous.

Exposition créée par Kinexpo et prêtée par la Bibliothèque du Calvados.

2023-03-01T09:30:00+01:00

2023-04-29T17:30:00+02:00 Kinexpo

