Atelier robotique Médiathèque André-Malraux, 16 février 2023, Lisieux. Atelier robotique 16 et 23 février 2023 Médiathèque André-Malraux

Gratuit / Sur inscription

Apprends à monter un robot à partir de pièces détachées et à le programmer !

Médiathèque André-Malraux
Place de la république, 14100 Lisieux
Lisieux
Calvados
Normandie

Gratuit

02 31 48 41 00 https://www.mediatheques-lisieuxnormandie.fr https://m.facebook.com/lisieuxnormandieculture/ Un atelier en 2 séances : dans un premier temps, chacun monte son robot puis on le programme pour le faire avancer, le faire réagir à des obstacles…

2023-02-16T14:30:00+01:00

2023-02-23T16:00:00+01:00 Speechi

