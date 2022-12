Atelier « Fais ton cinéma ! » Médiathèque André-Malraux Lisieux Catégories d’évènement: Calvados

Lisieux

Atelier « Fais ton cinéma ! » Médiathèque André-Malraux, 8 février 2023, Lisieux. Atelier « Fais ton cinéma ! » Mercredi 8 février 2023, 14h00 Médiathèque André-Malraux

Gratuit / Sur inscription

Atelier d’éducation à l’image Médiathèque André-Malraux Place de la république, 14100 Lisieux Lisieux Calvados Normandie Gratuit

02 31 48 41 00 https://www.mediatheques-lisieuxnormandie.fr https://m.facebook.com/lisieuxnormandieculture/ Viens découvrir le monde du cinéma et des images à travers un ensemble d’ateliers ! Tu apprendras le vocabulaire du cinéma et les fonctions des images. Tu analyseras des séquences de films ou encore des publicités. Tu expérimenteras le montage grâce à une table Mashup. Et enfin, en équipe, tu créeras ton propre petit film !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-08T14:00:00+01:00

2023-02-08T16:00:00+01:00 Canva

Détails Catégories d’évènement: Calvados, Lisieux Autres Lieu Médiathèque André-Malraux Adresse Place de la république, 14100 Lisieux Ville Lisieux Age minimum 7 Age maximum 12 lieuville Médiathèque André-Malraux Lisieux Departement Calvados

Médiathèque André-Malraux Lisieux Calvados https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lisieux/

Atelier « Fais ton cinéma ! » Médiathèque André-Malraux 2023-02-08 was last modified: by Atelier « Fais ton cinéma ! » Médiathèque André-Malraux Médiathèque André-Malraux 8 février 2023 Lisieux Médiathèque André-Malraux Lisieux

Lisieux Calvados