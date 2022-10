Conférence et concert – découvrir la guitare Médiathèque André-Malraux Lisieux Catégories d’évènement: Calvados

Conférence et concert – découvrir la guitare Samedi 4 février 2023, 14h30 Médiathèque André-Malraux

0 Médiathèque André-Malraux place de la république, lisieux Lisieux 14100 Calvados Normandie Au cours de cette conférence, nous vous proposons un cheminement où la pratique instrumentale, la facture de la guitare et un regard sur l’acoustique musicale éclaireront votre curiosité et vos envies de mieux comprendre cet instrument : la guitare. Conférence par Jean-Marie FOUILLEUL, luthier.

