De la tapisserie de Bayeux à la broderie numérique Médiathèque André Malraux Lisieux, Place de la République Lisieux 14100 Calvados Normandie Le Normand Claude Biénacel a brodé la Tapisserie de Bayeux à l’échelle 9/10. Les scènes les plus célèbres seront exposées. Le samedi 15 octobre, l’auteur est présent pour répondre à vos questions sur la technique de la broderie, et sur la description de la tapisserie. La médiathèque exposera aussi le livre « La Tapisserie de Bayeux », édition Citadelles & Mazenod, qui contient la reproduction dépliable de la tapisserie sur 30 m de long, soit presque la moitié de la taille réelle.

