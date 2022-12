Conférence Musicale : George Sand et les compositeurs romantiques Médiathèque André-Malraux Lisieux Catégories d’évènement: Calvados

Lisieux

Conférence Musicale : George Sand et les compositeurs romantiques Médiathèque André-Malraux, 7 avril 2020, Lisieux. Conférence Musicale : George Sand et les compositeurs romantiques Mardi 7 avril 2020, 18h15 Médiathèque André-Malraux

Entrée libre et gratuite

Par Annie Ledout, Docteur en Musicologie Médiathèque André-Malraux Place de la république, 14100 Lisieux Lisieux Calvados Normandie Gratuit

02 31 48 41 00 https://www.mediatheque-lisieux.fr/ https://www.facebook.com/M%C3%A9diath%C3%A8que-Lisieux-Agglom%C3%A9ration-Lisieux-Normandie-251037961746246/ Dans son roman Consuelo, dédié à la cantatrice Pauline Viardot, la musique classique du XVIIIème siècle est omniprésente. Au cours de sa vie, G. Sand a rencontré de nombreux compositeurs à Paris: F. Chopin, F. Liszt, G. Meyerbeer, C.V. Alkan, H. Berlioz… A Nohant elle a reçu bon nombre d’artistes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2020-04-07T18:15:00+02:00

2020-04-07T19:45:00+02:00 livres_anciens_AdobeStock_MIGUEL GARCIA SAAVED

Détails Catégories d’évènement: Calvados, Lisieux Autres Lieu Médiathèque André-Malraux Adresse Place de la république, 14100 Lisieux Ville Lisieux lieuville Médiathèque André-Malraux Lisieux Departement Calvados

Médiathèque André-Malraux Lisieux Calvados https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lisieux/

Conférence Musicale : George Sand et les compositeurs romantiques Médiathèque André-Malraux 2020-04-07 was last modified: by Conférence Musicale : George Sand et les compositeurs romantiques Médiathèque André-Malraux Médiathèque André-Malraux 7 avril 2020 Lisieux Médiathèque André-Malraux Lisieux

Lisieux Calvados