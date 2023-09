RENCONTRE – RENTRÉE LITTÉRAIRE Médiathèque André Malraux Avenue Jean Moulin Béziers, 11 octobre 2023, Béziers.

Béziers,Hérault

Afin de célébrer la rentrée littéraire, le libraire Fabrice Baumann viendra présenter une sélection de romans, des titres grand public au romans issus de maisons d’édition indépendantes. Suivi par un temps d’échange autour d’un café avec les bibliothécaires. Entrée libre..

2023-10-11 15:30:00 fin : 2023-10-11 . .

Médiathèque André Malraux

Avenue Jean Moulin

Béziers 34500 Hérault Occitanie



To celebrate the start of the new literary season, bookseller Fabrice Baumann will present a selection of novels, from mainstream titles to those from independent publishing houses. Followed by a coffee chat with the librarians. Free admission.

Para celebrar el inicio de la nueva temporada literaria, el librero Fabrice Baumann presentará una selección de novelas, desde las más conocidas hasta las de editoriales independientes. A continuación, los bibliotecarios tomarán un café con ellos. Entrada gratuita.

Um den literarischen Herbst zu feiern, wird der Buchhändler Fabrice Baumann eine Auswahl an Romanen vorstellen, von Mainstream-Titeln bis hin zu Romanen aus unabhängigen Verlagen. Anschließend besteht die Möglichkeit, sich bei einem Kaffee mit den Bibliothekarinnen auszutauschen. Eintritt frei.

Mise à jour le 2023-09-16 par OT BEZIERS MEDITERRANEE