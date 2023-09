VISITE DE L’ESPACE JEAN MOULIN Médiathèque André Malraux Avenue Jean Moulin Béziers, 6 octobre 2023, Béziers.

Béziers,Hérault

Chaque premier vendredi du mois, la MAM vous propose de découvrir l’espace Jean Moulin et la Bibliothèque Daniel Cordier. Sur inscription..

2023-10-06 11:00:00 fin : 2023-10-06 . .

Médiathèque André Malraux

Avenue Jean Moulin

Béziers 34500 Hérault Occitanie



Every first Friday of the month, the MAM invites you to discover the Espace Jean Moulin and the Daniel Cordier Library. Registration required.

Cada primer viernes de mes, el MAM le invita a descubrir el Espace Jean Moulin y la Biblioteca Daniel Cordier. Inscripción obligatoria.

Jeden ersten Freitag im Monat bietet Ihnen das MAM die Möglichkeit, den Raum Jean Moulin und die Bibliothek Daniel Cordier zu entdecken. Nach Anmeldung.

Mise à jour le 2023-09-16 par OT BEZIERS MEDITERRANEE