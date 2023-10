JEUX INFORMATIQUES – DÉCOUVRIR UN JEU « VALHEIM » Médiathèque André Malraux Avenue Jean Moulin Béziers, 27 septembre 2023, Béziers.

Béziers,Hérault

Dans un monde empreint de la mythologie nordique, incarnez un viking et écrivez votre propre histoire en construisant des abris et des combats épiques ! Venez jouer en multijoueur sur un serveur privé.

Places limitées, inscription conseillée. Dès 11ans..

2023-09-27 16:15:00 fin : 2023-09-27 17:30:00. .

Médiathèque André Malraux

Avenue Jean Moulin

Béziers 34500 Hérault Occitanie



In a world steeped in Norse mythology, play as a Viking and write your own story as you build shelters and fight epic battles! Come and play multiplayer on a private server. Places limited, registration recommended. From age 11.

En un mundo impregnado de mitología nórdica, adopta el papel de un vikingo y escribe tu propia historia construyendo refugios y librando batallas épicas Ven a jugar en modo multijugador en un servidor privado. Plazas limitadas, se recomienda inscribirse. A partir de 11 años.

In einer Welt, die von der nordischen Mythologie geprägt ist, schlüpfen Sie in die Rolle eines Wikingers und schreiben Sie Ihre eigene Geschichte, indem Sie Unterkünfte errichten und epische Kämpfe austragen! Spielen Sie auf einem privaten Server im Mehrspielermodus. Begrenzte Anzahl an Plätzen, Anmeldung empfohlen. Ab 11 Jahren.

Mise à jour le 2023-10-28 par OT BEZIERS MEDITERRANEE