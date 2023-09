Des rêves d’architectes au patrimoine palois Médiathèque André Labarrère Pau, 28 décembre 2023, Pau.

Pau,Pyrénées-Atlantiques

Nouveauté !

A partir de l’exposition « Pau. Rêve d’architectes », le guide vous emmène dans la ville pour découvrir les lieux où des projets, très ou trop ambitieux n’ont pas vu le jour. L’occasion d’évoquer les projets, tout aussi audacieux qui ont été réalisés et font partie aujourd’hui du quotidien des palois..

2023-12-28 fin : 2023-12-28 . EUR.

Médiathèque André Labarrère Place Marguerite Laborde

Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



New!

Based on the exhibition « Pau. Rêve d’architectes » exhibition, the guide takes you around the city to discover the places where over- or under-ambitious projects never saw the light of day. It’s also an opportunity to talk about the equally audacious projects that have been completed and are now part of everyday life in Pau.

¡Algo nuevo!

Basada en la exposición « Pau. Rêve d’architectes », la guía le lleva a recorrer la ciudad para descubrir los lugares donde proyectos demasiado o poco ambiciosos no vieron la luz. También es una oportunidad para echar un vistazo a los proyectos igualmente audaces que se han completado y que ahora forman parte de la vida cotidiana de los habitantes de Pau.

Neuheit!

Ausgehend von der Ausstellung « Pau. Rêve d’architectes » (Traum der Architekten) führt Sie der Reiseführer durch die Stadt, um Orte zu entdecken, an denen sehr oder zu ehrgeizige Projekte nicht verwirklicht wurden. Die Gelegenheit, die ebenso kühnen Projekte zu erwähnen, die realisiert wurden und heute Teil des Alltags der Einwohner von Palais sind.

Mise à jour le 2023-09-25 par OT Pau