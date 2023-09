Habiter Pau Médiathèque André Labarrère Pau, 9 décembre 2023, Pau.

Pau,Pyrénées-Atlantiques

Conférence « Habiter Pau » par Cécile Devos, chercheuse à l’inventaire culturel du Patrimoine à la Mission Ville d’art et d’histoire de Pau.

Cécile Devos présentera le résultat du travail de recherches engagé sur l’habitat palois, de l’hôtel particulier à la villa, du Moyen Âge aux Trente Glorieuses.

En partenariat avec la Région Nouvelle Aquitaine.

Dans la limite des places disponibles..

2023-12-09 fin : 2023-12-09

Médiathèque André Labarrère Place Marguerite Laborde

Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Conference on « Living in Pau » by Cécile Devos, researcher with the cultural heritage inventory at Pau’s Mission Ville d’art et d’histoire.

Cécile Devos will present the results of her research into housing in Pau, from mansions to villas, from the Middle Ages to the Thirty Glorious Years.

In partnership with Région Nouvelle Aquitaine.

Subject to availability.

Conferencia sobre « Vivir en Pau » a cargo de Cécile Devos, investigadora en el inventario del patrimonio cultural de la Mission Ville d’art et d’histoire de Pau.

Cécile Devos presentará los resultados de sus investigaciones sobre la vivienda en Pau, desde las mansiones privadas hasta las villas, desde la Edad Media hasta los Treinta Años Gloriosos.

En colaboración con la Región Nueva Aquitania.

Sujeto a disponibilidad.

Vortrag « Habiter Pau » (Wohnen in Pau) von Cécile Devos, Forscherin im Bereich Kulturinventar des Kulturerbes bei der Mission Ville d’art et d’histoire de Pau (Stadtmission für Kunst und Geschichte).

Cécile Devos wird die Ergebnisse ihrer Forschungsarbeit über das Wohnen in Palais vorstellen, vom Stadthaus bis zur Villa, vom Mittelalter bis zu den « Trente Glorieuses ».

In Partnerschaft mit der Region Nouvelle Aquitaine.

Im Rahmen der verfügbaren Plätze.

Mise à jour le 2023-09-26 par OT Pau