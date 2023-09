Exposition: L’enfance rêvée, illustrations d’Ilya Green Médiathèque André Labarrère Pau, 14 octobre 2023, Pau.

Pau,Pyrénées-Atlantiques

Partons à la découverte des enfants imaginés par Ilya Green : des visages mutins, des yeux grands ouverts sur le monde, de l’espièglerie mais aussi de la rêverie, de la fantaisie et de la malice. Un univers poétique, délicat, coloré, fait de papiers découpés, de crayons de couleur, ou de mine de plomb. Cette artiste joue avec les techniques autant que les motifs, qui vous rappelleront que l’Enfance c’est le temps de toutes les découvertes et de tous les émois. Nous vous proposons des visites de l’exposition, ateliers, pauses lectures dans le programme détaillé dans l’agenda « jour par jour » et sur le site : mediatheques.agglo-pau.fr..

2023-10-14 fin : 2023-11-25 . EUR.

Médiathèque André Labarrère Place Marguerite Laborde

Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Let’s discover the children imagined by Ilya Green: mischievous faces, eyes wide open to the world, mischievousness but also daydreaming, fantasy and mischief. A poetic, delicate, colorful world of paper cut-outs, colored pencils and graphite. This artist plays with techniques as much as motifs, reminding you that childhood is a time of discovery and excitement. We invite you to visit the exhibition, take part in workshops or enjoy a reading break in the detailed program in the « day by day » diary and on the website: mediatheques.agglo-pau.fr.

Descubramos a los niños imaginados por Ilya Green: caras traviesas, ojos bien abiertos al mundo, picardía pero también ensoñación, fantasía y travesura. Un mundo poético, delicado y colorido, hecho de recortes de papel, lápices de colores y grafito. Este artista juega tanto con las técnicas como con los motivos, recordando que la infancia es una época de descubrimientos y emociones. Puede visitar la exposición, participar en talleres o disfrutar de una pausa de lectura en el programa detallado de la agenda « día a día » y en la página web: mediatheques.agglo-pau.fr.

Entdecken wir die Kinder, die Ilya Green sich vorstellt: schelmische Gesichter, große, weltoffene Augen, Verspieltheit, aber auch Träumerei, Phantasie und Bosheit. Ein poetisches, zartes, farbenfrohes Universum aus Papierschnitten, Buntstiften oder Bleistift. Die Künstlerin spielt sowohl mit Techniken als auch mit Motiven, die Sie daran erinnern werden, dass die Kindheit die Zeit aller Entdeckungen und Erlebnisse ist. Wir bieten Ihnen Besuche der Ausstellung, Workshops und Lesepausen an. Das detaillierte Programm finden Sie in der Agenda « Tag für Tag » und auf der Website: mediatheques.agglo-pau.fr.

