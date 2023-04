Agenda des médiathèques – janvier à avril 2023 Médiathèque André Labarrère Pau Catégories d’Évènement: Pau

Agenda des médiathèques – janvier à avril 2023 Médiathèque André Labarrère, 1 janvier 2023, Pau. Programmation quadrimestrielle du réseau des médiathèques de l’agglomération paloise..

2023-01-01 ; fin : 2023-04-30

Médiathèque André Labarrère Place Marguerite Laborde

Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Four-monthly program of the network of media libraries in the Palaise agglomeration. Programa cuatrimestral de la red de mediatecas de la aglomeración de Palaise. Viermonatiges Programm des Netzwerks der Mediatheken des Großraums Palais. Mise à jour le 2023-03-09 par OT Pau

