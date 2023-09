« Les Insulaires » : projection et débat Médiathèque André Labarrère Pau, 14 octobre 2023, Pau.

« Les Insulaires » : projection et débat Samedi 14 octobre, 10h30 Médiathèque André Labarrère Gratuit. Entrée libre.

Les Insulaires :

Écrit et réalisé avec le soutien de la Maison de l’Architecture de Haute-Savoie, dans le cadre de la résidence d’architectes Cinéville, porté par le réseau des Maisons de l’Architecture.

Au bord d’une rivière, entre une forêt et une montagne au sommet enneigé, les tours d’un quartier émergent dans la brume : les Îles. Ses habitants semblent y vivre depuis toujours. Pourtant, il faudra bientôt quitter les lieux. À quelques kilomètres de la Suisse voisine, les 257 familles de ce grand ensemble se préparent au déménagement. Les grues s’activent, annonçant une démolition imminente. Bientôt, la majorité des résidences deviendront privées.

Alors, comment emballer 10, 20, 45 années de vie dans des cartons ? Et pour aller où ?

Débat animé par Vincent Ducarre, architecte/urbaniste. Avec la participation de : Adam W. Pugliese (architecte) & Maxime Faure (cinéaste), Xavier Brunnquell (architecte), Brunnquell & André (architectes), Olivier Subra (Directeur Général Pau Béarn Habitat), Isabelle Buron (Adjointe à la direction de l’Habitat Pau Béarn Pyrénées), Elise Besnard (Chef de projet rénovation urbaine – Saragosse-Pau Béarn Pyrénées).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

©Les Insulaires