E 1027 : faire renaître un chef-d’œuvre de l’architecture du XXe siècle Médiathèque André-Labarrère Pau, 16 septembre 2023, Pau.

E 1027, la maison en bord de mer conçue par Eileen Gray et Jean Badovici en 1926-1929, a bénéficié d’une restauration exceptionnelle qui a duré 5 ans. Cette restauration a inclus la reconstruction intégrale de son mobilier et de ses équipements, ramenant ainsi cet exemple emblématique d’art total à son état d’origine de 1929.

Ce travail complexe et salué à l’unanimité a été récompensé en 2022 par le prix Europa Nostra décerné par l’Europe, et en 2023 par la médaille de la restauration de l’Académie d’architecture.

Venez découvrir cette restauration remarquable lors d’une présentation animée par Renaud Barrès, architecte, historien et co-auteur du projet, spécialiste de l’architecture et du mobilier moderne d’Eileen Gray.

Médiathèque André-Labarrère Place Marguerite Laborde, 64000 Pau Pau 64000

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:30:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

©Manuel Bougot