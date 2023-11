Festival Pau Validé – Conférence « Sortir un album rap, quel retroplanning artistique ? » médiathèque André-Labarère Pau, 7 novembre 2023, Pau.

Pau,Pyrénées-Atlantiques

Georyann Mamfoumbi est le manager d’artistes qui comptent sur la scène rap actuelle. Il vient à Pau pour délivrer les conseils les plus aiguisés en matière de stratégie artistique, au profit des groupes qui souhaitent structurer leur démarche mais également à tous les passionnés de musique et de ce qui se produit en coulisse.

*Gratuit, dans la limite des places disponibles..

2023-11-07 fin : 2023-11-07 . EUR.

médiathèque André-Labarère place marguerite laborde

Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Georyann Mamfoumbi is the manager of some of today?s leading rap artists. He’s coming to Pau to deliver some of his sharpest advice on artistic strategy, for the benefit of groups wishing to structure their approach, but also for all those passionate about music and what goes on behind the scenes.

*Free of charge, subject to availability.

Georyann Mamfoumbi es el mánager de algunos de los grandes nombres del rap actual. Viene a Pau para ofrecer algunos de los consejos más agudos sobre estrategia artística, en beneficio de los grupos que quieren estructurar su enfoque, pero también para cualquiera que sienta pasión por la música y por lo que ocurre entre bastidores.

*Gratuito, sujeto a disponibilidad.

Georyann Mamfoumbi ist der Manager von Künstlern, die in der heutigen Rap-Szene eine wichtige Rolle spielen. Er kommt nach Pau, um Gruppen, die ihren Weg strukturieren wollen, und allen, die sich für Musik und das, was hinter den Kulissen passiert, interessieren, die schärfsten Ratschläge zur künstlerischen Strategie zu geben.

*Kostenlos, im Rahmen der verfügbaren Plätze.

