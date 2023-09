Danse avec les plantes Médiathèque Anatole-France Trappes, 18 octobre 2023, Trappes.

Danse avec les plantes 18 et 21 octobre Médiathèque Anatole-France Entrée libre

Petits ou grands, dansez avec les plantes au rythme des conditions de cultures ! A l’occasion de deux journées mêlant danse et science, explorez la biologie végétale lors d’animations artistiques et d’ateliers scientifiques ludiques encadrés par des scientifiques et des doctorants.

Médiathèque Anatole-France 1 Pl. de la Médiathèque, 78190 Trappes Trappes 78190 Yvelines Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-18T15:00:00+02:00 – 2023-10-18T18:00:00+02:00

2023-10-21T15:00:00+02:00 – 2023-10-21T18:00:00+02:00

atelier rencontre

INRAENICOLASBertand