Reforestation / Ateliers de création plastique Médiathèque Anatole France, 1 avril 2023, Trappes. Reforestation / Ateliers de création plastique Samedi 1 avril 2023, 14h30, 16h00 Médiathèque Anatole France

Les médiathèques vous donnent rendez-vous avec Izou, illustratrice, dans le cadre de Graines de papier pour un moment de sensibilisation et de pratique des arts plastiques. Médiathèque Anatole France 1 Place de la Médiathèque, 78190 Trappes Trappes 78190 Yvelines Île-de-France Sqybus : Ligne 418 – Arrêt Van Gogh Ligne 417 – Arrêt Paul Verlaine [{« link »: « https://www.saint-quentin-en-yvelines.fr/sites/default/files/2022-12/SQY%20Graines%20de%20papier%20Programme_0.pdf »}]

01.30.50.97.21 https://e-mediatheque.sqy.fr/mediatheque-anatole-france.aspx Cette médiathèque est reliée au réseau de Saint-Quentin-en-Yvelines, vous pouvez y bénéficier de l’offre du réseau des médiathèques (emprunter, réserver, rendre et faire venir des documents dans la médiathèque de votre choix). L’illustratrice IZOU, créatrice d’ateliers sur le territoire de Saint-Quentin-en-Yvelines auprès d’un public scolaire, participera à des moments de sensibilisation et d’accès à la pratique des arts plastiques avec vous.

Guidés par l’artiste et en s’inspirant des illustrations du livre Abristoires (éditions Didier Jeunesse), les enfants pourront appréhender la technique du pochoir à la peinture acrylique pour créer des arbres imaginaires hauts en couleurs.

Durée : 1h – À partir de 8 ans – Groupe de 12 enfants

Programme Graines de papier

