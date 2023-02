Autour de la revue Gustave Junior Médiathèque Anatole-France Trappes Catégories d’Évènement: Trappes

Yvelines

Autour de la revue Gustave Junior Médiathèque Anatole-France, 11 mars 2023, Trappes. Autour de la revue Gustave Junior 11 – 31 mars Médiathèque Anatole-France

Entrée libre

Gustave Junior, c’est le pari un peu fou d’un journal gratuit pour 7-12 ans entièrement consacré à la poésie, utilisable en classe, dans les médiathèques ou chez soi ! Médiathèque Anatole-France 1 Place de la Médiathèque, 78190 Trappes Trappes 78190 Yvelines Île-de-France Sqybus : Ligne 418 – Arrêt Van Gogh Ligne 417 – Arrêt Paul Verlaine [{“link”: “http://gustavejunior.com”}, {“link”: “http://gustavemagazine.com”}, {“link”: “http://creationspourlenfance.org”}]

01.30.50.97.21 https://e-mediatheque.sqy.fr/mediatheque-anatole-france.aspx Cette médiathèque est reliée au réseau de Saint-Quentin-en-Yvelines, vous pouvez y bénéficier de l’offre du réseau des médiathèques (emprunter, réserver, rendre et faire venir des documents dans la médiathèque de votre choix). La revue Gustave Junior propose chaque trimestre, le meilleur de la poésie contemporaine à hauteur d’enfant. Avec exigence, sensibilité et enthousiasme. Il est entièrement conçu à l’aide de logiciels libres.

Gustave Junior est réalisé autour d’un lieu original : le centre de création pour l’enfance de Tinqueux qui organise, chaque année, la Fête de la poésie, seul festival dédié exclusivement à la poésie jeunesse. Gustave Junior, c’est le petit frère de Gustave, le journal gratuit de poésie pour les plus grands qui invite chaque mois les multiples voix de la poésie contemporaine dans ses pages.

gustavejunior.com

gustavemagazine.com

LE CENTRE DE CRÉATIONS POUR L’ENFANCE DE TINQUEUX est une association qui oeuvre dans le domaine de l’accès à l’art et la culture pour tous et surtout pour les jeunes.

« Nous pensons que chaque enfant a le droit de pratiquer une ou plusieurs activités artistiques, si ça lui plaît. Nous sommes particulièrement attentifs à la transmission de la poésie d’aujourd’hui. »

creationspourlenfance.org

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-11T09:30:00+01:00

2023-03-31T18:00:00+02:00

Détails Catégories d’Évènement: Trappes, Yvelines Autres Lieu Médiathèque Anatole-France Adresse 1 Place de la Médiathèque, 78190 Trappes Ville Trappes lieuville Médiathèque Anatole-France Trappes Departement Yvelines

Médiathèque Anatole-France Trappes Yvelines https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/trappes/

Autour de la revue Gustave Junior Médiathèque Anatole-France 2023-03-11 was last modified: by Autour de la revue Gustave Junior Médiathèque Anatole-France Médiathèque Anatole-France 11 mars 2023 Médiathèque Anatole-France Trappes Trappes

Trappes Yvelines