Lecture musicale / « Nuits de la lecture » Médiathèque Anatole-France Trappes Catégories d’évènement: Trappes

Yvelines

Lecture musicale / « Nuits de la lecture » Médiathèque Anatole-France, 21 janvier 2023, Trappes. Lecture musicale / « Nuits de la lecture » Samedi 21 janvier 2023, 16h00 Médiathèque Anatole-France

Sur réservation

Une journée consacrée à la lecture à voix haute. Lecteurs silencieux ou non lecteurs, venez en famille vous installer pour lire. Médiathèque Anatole-France Plaine de Neauphle 1, place de la Médiathèque 78190 Trappes Trappes 78190 Yvelines Île-de-France Voyager dans l ‘univers des contes, écouter des lectures musicales, échanger autour de vos coups de cœur. Tout public

Sur réservation Un évènement Nuits de la lecture 2023

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-21T16:00:00+01:00

2023-01-21T20:00:00+01:00 ©DR

Détails Catégories d’évènement: Trappes, Yvelines Autres Lieu Médiathèque Anatole-France Adresse Plaine de Neauphle 1, place de la Médiathèque 78190 Trappes Ville Trappes lieuville Médiathèque Anatole-France Trappes Departement Yvelines

Médiathèque Anatole-France Trappes Yvelines https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/trappes/

Lecture musicale / « Nuits de la lecture » Médiathèque Anatole-France 2023-01-21 was last modified: by Lecture musicale / « Nuits de la lecture » Médiathèque Anatole-France Médiathèque Anatole-France 21 janvier 2023 Médiathèque Anatole-France Trappes Trappes

Trappes Yvelines