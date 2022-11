Les conteries / « Nuits de la lecture » Médiathèque Anatole-France Trappes Catégories d’évènement: Trappes

Les conteries / « Nuits de la lecture » Médiathèque Anatole-France, 21 janvier 2023, Trappes. Les conteries / « Nuits de la lecture » Samedi 21 janvier 2023, 16h00 Médiathèque Anatole-France

Sur réservation

Toute une après-midi pour écouter des histoires, des contes, des légendes… Médiathèque Anatole-France Plaine de Neauphle 1, place de la Médiathèque 78190 Trappes Trappes 78190 Yvelines Île-de-France Il était des fois…Cric Crac au pays des contes, où l ‘on rencontre de drôles de personnages, mais chut !

Mystères et boules de gomme !

On vous attend. Tout public à partir de 4 ans

Sur réservation Un évènement Nuits de la lecture 2023

2023-01-21T16:00:00+01:00

2023-01-21T20:00:00+01:00 ©DR

