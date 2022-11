Créa-livres / « Nuits de la lecture » Médiathèque Anatole-France Trappes Catégories d’évènement: Trappes

Créa-livres / « Nuits de la lecture » Médiathèque Anatole-France, 7 janvier 2023, Trappes. Créa-livres / « Nuits de la lecture » Samedi 7 janvier 2023, 15h00 Médiathèque Anatole-France

Rien ne se perd, tout se transforme. Fans du recyclage venez créer de beau objets avec des livres. Médiathèque Anatole-France Plaine de Neauphle 1, place de la Médiathèque 78190 Trappes Trappes 78190 Yvelines Île-de-France Les livres n’ont pas dit leur dernier mot. Quand le livre devient un objet d’inspiration. Des pliages insolites pour transformer les livres en objets décoratifs. Tout public à partir de 5 ans

Sur réservation Un évènement Nuits de la lecture 2023

