L’escale du mercredi Médiathèque Anatole France Cenon-sur-Vienne Catégories d’Évènement: Cenon-sur-Vienne

Vienne L’escale du mercredi Médiathèque Anatole France Cenon-sur-Vienne, 7 février 2024, Cenon-sur-Vienne. L’escale du mercredi 7 février et 10 avril 2024 Médiathèque Anatole France Sur inscription. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-07T17:00:00+01:00 – 2024-02-07T18:00:00+01:00

Fin : 2024-04-10T17:00:00+02:00 – 2024-04-10T18:00:00+02:00 Petites histoires et grandes aventures se content et se racontent à chaque escale du mercredi. Ouvrons ensemble le carnet qui, de mots en pages, vous emmènera en voyage ! Pour les enfants à partir de 3 ans. Sur inscription. Médiathèque Anatole France 1 rue de Touraine Cenon-sur-Vienne Cenon-sur-Vienne 86530 Vienne Nouvelle-Aquitaine 05 49 23 70 76 [{« type »: « phone », « value »: « 05 49 23 70 76 »}, {« type »: « email », « value »: « mediatheque.cenon@grand-chatellerault.fr »}] Détails Catégories d’Évènement: Cenon-sur-Vienne, Vienne Autres Code postal 86530 Lieu Médiathèque Anatole France Adresse 1 rue de Touraine Cenon-sur-Vienne Ville Cenon-sur-Vienne Departement Vienne Age min 3 Age max 10 Lieu Ville Médiathèque Anatole France Cenon-sur-Vienne Latitude 46.774088 Longitude 0.536259 latitude longitude 46.774088;0.536259

Médiathèque Anatole France Cenon-sur-Vienne Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cenon-sur-vienne/