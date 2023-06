La chasse aux insectes Médiathèque Anatole France Cenon-sur-Vienne, 26 juillet 2023, Cenon-sur-Vienne.

La chasse aux insectes Mercredi 26 juillet, 10h00 Médiathèque Anatole France Sur inscription.

Pars à la chasse aux insectes ! A la manière d’un naturaliste, récolte et observe la faune et la flore autour de toi pour y découvrir une biodiversité foisonnante.

Un atelier pour petits scientifiques en herbe, ponctué par des lectures d’albums sur le thème des petites bêtes.

Pour les enfants à partir de 7 ans et leurs parents ou grands-parents.

Médiathèque Anatole France 1 rue de Touraine 86530 Cenon sur Vienne Cenon-sur-Vienne 86530 Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 49 23 70 76 »}, {« type »: « email », « value »: « mediatheque.cenon@grand-chatellerault.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-26T10:00:00+02:00 – 2023-07-26T11:00:00+02:00

Ici l’été 2023 médiathèques