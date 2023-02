Sophrologie par le jeu Médiathèque Anatole France Cenon-sur-Vienne Catégories d’Évènement: Cenon-sur-Vienne

Sophrologie par le jeu Médiathèque Anatole France, 25 mars 2023, Cenon-sur-Vienne. Sophrologie par le jeu Samedi 25 mars, 10h00, 11h15 Médiathèque Anatole France

Sur inscription.

Ateliers animés par Zen Eveil Médiathèque Anatole France 1 rue de Touraine Cenon-sur-Vienne Cenon-sur-Vienne 86530 Vienne Nouvelle-Aquitaine

05 49 23 70 76 Un atelier parents-enfants pour prendre conscience de son corps, de sa respiration, pour se détendre… Cet atelier vous permettra d’apprendre à canaliser vos émotions et d’appréhender au mieux le moment du coucher. Bien être et détente en famille assurés !

Deux ateliers animés par Zen Eveil. Sur inscription.

10h : Atelier pour les 2-4 ans et leurs parents.

11h15 : Atelier pour les 5-7 ans et leurs parents.

2023-03-25T10:00:00+01:00

2023-03-25T12:15:00+01:00

