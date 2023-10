Lecture-Spectacle « Aller avec la chance » Médiathèque Amikuze Saint-Palais, 7 octobre 2023, Saint-Palais.

Saint-Palais,Pyrénées-Atlantiques

Iliana l’écrivaine-accordéoniste et Fabricio le chanteur-guitariste jouerons leur lecture-spectacle « Aller avec la chance », tirée du livre du même nom. Une énorme bouffée d’un air venu d’ailleurs, de l’Amérique Latine qu’Iliana a choisie pour mener une expérience humaine insolite mais indispensable : parcourir 10.000 km en stop seule et à 18 ans pour susciter la bonté des autres, le meilleur chez eux, la partager et l’amplifier. Venez comme vous êtes, de toute façon vous en ressortirez tout·e décoiffé·e, et surtout rempli·e d’un optimisme revigorant. Tout cela grâce à un texte largement salué par la presse et aux mélodies envoûtantes d’un accordéon et d’une guitare qui nous emmènent tantôt en Amérique Latine, tantôt en Europe de l’Est. Deux voyages pour le prix d’un autant dire ! La lecture sera suivie d’une séance de dédicace avec l’auteur..

2023-10-07 fin : 2023-10-07 . .

Médiathèque Amikuze

Saint-Palais 64120 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Iliana the writer-accordionist and Fabricio the singer-guitarist will perform their reading-show « Aller avec la chance », taken from the book of the same name. A huge breath of air from elsewhere, from Latin America, which Iliana chose to carry out an unusual but essential human experience: hitchhiking 10,000 km alone at the age of 18 to arouse the goodness of others, the best in them, to share it and amplify it. Come as you are, and you’ll come away with your hair mussed and, above all, full of invigorating optimism. All this thanks to a text widely acclaimed by the press and the spellbinding melodies of accordion and guitar that take us on a journey to Latin America and Eastern Europe. Two trips for the price of one! The reading will be followed by a book signing with the author.

Iliana, escritora y acordeonista, y Fabricio, cantante y guitarrista, presentarán su espectáculo de lectura « Aller avec la chance », extraído del libro del mismo nombre. Un gran soplo de aire fresco procedente de otro lugar, de América Latina, donde Iliana decidió embarcarse en una experiencia humana insólita pero esencial: recorrer 10.000 km en autostop sola a los 18 años para sacar lo bueno de los demás, lo mejor de ellos, para compartirlo y amplificarlo. Venga como venga, y saldrá con los pelos despeinados y, sobre todo, lleno de un optimismo vigorizante. Todo ello gracias a un texto ampliamente aclamado por la prensa y a las melodías hechizantes de un acordeón y una guitarra que a veces nos llevan a América Latina, a veces a Europa del Este. ¡Dos viajes por el precio de uno! La lectura irá seguida de una firma de libros con el autor.

Iliana, die Schriftstellerin und Akkordeonspielerin, und Fabricio, der Sänger und Gitarrist, spielen ihre Lesung und Aufführung « Aller avec la chance » (Mit dem Glück gehen) aus dem gleichnamigen Buch. Ein riesiger Hauch von Luft aus einem anderen Land, aus Lateinamerika, das Iliana für eine ungewöhnliche, aber unverzichtbare menschliche Erfahrung gewählt hat: 10.000 km per Anhalter allein und mit 18 Jahren zurückzulegen, um die Güte der anderen, das Beste in ihnen, zu wecken, sie zu teilen und zu vergrößern. Kommen Sie so, wie Sie sind, und Sie werden auf jeden Fall völlig zerzaust und vor allem mit einem belebenden Optimismus erfüllt aus der Reise hervorgehen. Das alles dank eines von der Presse hochgelobten Textes und der bezaubernden Melodien eines Akkordeons und einer Gitarre, die uns mal nach Lateinamerika, mal nach Osteuropa entführen. Zwei Reisen zum Preis von einer, so viel sei gesagt! Im Anschluss an die Lesung findet eine Signierstunde mit dem Autor statt.

Mise à jour le 2023-10-04 par Office de Tourisme Pays Basque