Nord

Exposition et ateliers Nuits des bibliothèques à Lannoy Médiathèque Alexandre Jardin, 15 octobre 2022, Lannoy. Exposition et ateliers Nuits des bibliothèques à Lannoy Samedi 15 octobre, 14h00 Médiathèque Alexandre Jardin

Gratuit

Nocturama, exposition « La graine et le fruit » et ateliers « Recyclage » / « Graine à planter » / « herbes aromatiques » dans le cadre des Nuits des bibliothèques à Lannoy Médiathèque Alexandre Jardin 42 rue de Tournai – 59390 LANNOY Lannoy 59390 Nord Hauts-de-France Exposition : La graine et le fruit

Ado/adultes Nocturama : à la découverte des animaux nocturnes

Tout public Atelier recyclage

Es tu incollable sur le recyclage et le compostage? Viens tester tes connaissances sous forme de jeux et activité

Tout public Atelier

Graine à planter et pot à personnaliser

Tout public Atelier

Reconnaitre, identifier, nommer les herbes aromatiques: à vous de jouer

Tout public Samedi 15 octobre de 14h-19h

Lieu Médiathèque Alexandre Jardin Adresse 42 rue de Tournai – 59390 LANNOY Ville Lannoy

