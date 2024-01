Lectures : Petites comédies rurales Mediatheque Albertine Sarrazin Lignan-sur-Orb, mardi 12 mars 2024.

Lectures : Petites comédies rurales Par la compagnie “les mots lus des Mots Dits”

Textes de Roland Fichet Mardi 12 mars, 19h30 Mediatheque Albertine Sarrazin Gratuit – sur réservation uniquement

Le monde rural a explosé. Là aussi un mur est tombé. Il en reste plein de petits cailloux dans la langue, dans l’imaginaire, dans la politique, dans notre rapport au monde. Dans Les Petites comédies rurales, les petits cailloux sont autant de grains de sable qui font dérailler la machine, qui décalent légèrement (ou gravement) les personnages, les dialogues, le récit, la langue. Ça dérape…

Mediatheque Albertine Sarrazin avenue des frères Boyer 34490 Lignan sur Orb

