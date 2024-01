Atelier créatif : Peinture Sumi-e Mediatheque Albertine Sarrazin Lignan-sur-Orb, samedi 24 février 2024.

Atelier créatif : Peinture Sumi-e “Le sumi-e est un mouvement de la peinture japonaise Samedi 24 février, 14h30 Mediatheque Albertine Sarrazin Gratuit – sur réservation uniquement

“Le sumi-e est un mouvement de la peinture japonaise Il se caractérise par l’usage du lavis à l’encre noire, la prédominance du paysage comme sujet et la proximité avec la philosophie du bouddhisme zen”

Mediatheque Albertine Sarrazin avenue des frères Boyer 34490 Lignan sur Orb Lignan-sur-Orb 34490 Hérault Occitanie 0467378638 http://www.ville-lignansurorb.fr/ mediatheque@lignansurorb.fr Située en plein cœur du village, avenue des frères Boyer, à proximité du square de la vierge, la médiathèque municipale vous accueille 17 heures 30 par semaine dans un cadre agréable et convivial.

japon peinture