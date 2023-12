Contes et légendes de Noël et de l’hiver Mediatheque Albertine Sarrazin Lignan-sur-Orb Catégories d’Évènement: Hérault

Lignan-sur-Orb Contes et légendes de Noël et de l’hiver Mediatheque Albertine Sarrazin Lignan-sur-Orb, 23 décembre 2023 15:30, Lignan-sur-Orb. Contes et légendes de Noël et de l’hiver Samedi 23 décembre, 16h30 Mediatheque Albertine Sarrazin Gratuit- sur inscription Samedi 23 décembre à 16h30, à la médiathèque.

“Contes et légendes de Noël et de l’hiver”

par François Vermel.

Savez-vous pourquoi le sapin reste vert durant tout l’hiver ?

Avez-vous goûté des « fraises de Noël » ?

Savez-vous pourquoi les jours raccourcissent à la saison froide ? François Vermel raconte ce temps où la nuit est plus longue que le jour, où la nature semble figée dans un sommeil sans fin, où la neige et le givre déguisent le paysage en féerie opaline. Mediatheque Albertine Sarrazin avenue des frères Boyer 34490 Lignan sur Orb Lignan-sur-Orb 34490 Hérault Occitanie 0467378638 http://www.ville-lignansurorb.fr/ [{« type »: « email », « value »: « mediatheque@lignansurorb.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0467378638 »}] Située en plein cœur du village, avenue des frères Boyer, à proximité du square de la vierge, la médiathèque municipale vous accueille 17 heures 30 par semaine dans un cadre agréable et convivial. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

contes jeune public

