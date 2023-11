Spectacle : “Il était une autre fois” Mediatheque Albertine Sarrazin Lignan-sur-Orb, 16 décembre 2023, Lignan-sur-Orb.

Spectacle : “Il était une autre fois” Samedi 16 décembre, 15h00, 16h00 Mediatheque Albertine Sarrazin Gratuit – Sur inscription

Petit Poucet, Chaperon rouge, Belle au Bois dormant… Ah, les merveilleuses histoires anciennes de Perrault ! Pensez-vous les connaître réellement ? Et s’ils vous étaient racontés selon le point de vue de l’un des protagonistes : de la petite clé, du loup, de Pierrot, de la fontaine… ? Et si l’on secouait le cocotier, leur mettait la tête à l’envers afin qu’ils surgissent devant nous, neufs de tout ce qu’ils ont à nous dire ? Les reconnaîtriez-vous ?

2 séances :

– 15 h : de 3 à 5 ans

– 16 h : tout public à partir de 5 ans

Située en plein cœur du village, avenue des frères Boyer, à proximité du square de la vierge, la médiathèque municipale vous accueille 17 heures 30 par semaine dans un cadre agréable et convivial.

conte spectacle

Image fournie par la compagnie