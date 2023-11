Miniconcert de Noël par Flavia Perez Mediatheque Albertine Sarrazin Lignan-sur-Orb, 16 décembre 2023, Lignan-sur-Orb.

Miniconcert de Noël par Flavia Perez Samedi 16 décembre, 10h30 Mediatheque Albertine Sarrazin Gratuit – Sur inscription uniquement

Venez fêter l’arrivée prochaine du Père Noël en compagnie de Flavia Perez et ses chansons !

Samedi 16 décembre à 10h30

Sur des chansons tirées au sort par les enfants, elle raconte, chante, bruite, mime. Le jeune public retrouve des contes, mélodies et comptines du répertoire revisité et malicieusement chamboulé. On se perd dans les bois, on suit une fourmi, on croise un Grincheux comique, une Blanche-Neige nunuche et un père Noël ensommeillé. Les enfants participent et se retrouvent même sur scène à la fin pour danser. Ce voyage nous laisse tous, petits et grands, le sourire aux lèvres.

De 1 à 5 ans

Gratuit. Réservation indispensable. (04-67-37-86-38 ou mediatheque@lignansurorb.fr

Mediatheque Albertine Sarrazin avenue des frères Boyer 34490 Lignan sur Orb Lignan-sur-Orb 34490 Hérault Occitanie 0467378638 http://www.ville-lignansurorb.fr/ [{« type »: « phone », « value »: « 0467378638 »}, {« type »: « email », « value »: « mediatheque@lignansurorb.fr »}] Située en plein cœur du village, avenue des frères Boyer, à proximité du square de la vierge, la médiathèque municipale vous accueille 17 heures 30 par semaine dans un cadre agréable et convivial.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-16T10:30:00+01:00 – 2023-12-16T11:30:00+01:00

2023-12-16T10:30:00+01:00 – 2023-12-16T11:30:00+01:00

musique concert

Image fournie par la compagnie