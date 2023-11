Des biberons et des livres-Décembre 2023 Mediatheque Albertine Sarrazin Lignan-sur-Orb Catégories d’Évènement: Hérault

Lignan-sur-Orb Des biberons et des livres-Décembre 2023 Mediatheque Albertine Sarrazin Lignan-sur-Orb, 12 décembre 2023, Lignan-sur-Orb. Des biberons et des livres-Décembre 2023 Mardi 12 décembre, 10h30 Mediatheque Albertine Sarrazin Gratuit, Sur réservation uniquement Histoires et comptines pour les tout-petits (0-3 ans).

Venez partager un moment de douceur avec votre tout petit enfant !

Cette animation s’adresse aux enfants à partir de 6 mois.

Histoires, albums, comptines, doudous sont au programme pour éveiller l’enfant à la lecture dès son plus jeune âge….

De 6 mois à 3 ans. Mediatheque Albertine Sarrazin avenue des frères Boyer 34490 Lignan sur Orb Lignan-sur-Orb 34490 Hérault Occitanie 0467378638 http://www.ville-lignansurorb.fr/ [{« type »: « phone », « value »: « 0467378638 »}, {« type »: « email », « value »: « mediatheque@lignansurorb.fr »}] Située en plein cœur du village, avenue des frères Boyer, à proximité du square de la vierge, la médiathèque municipale vous accueille 17 heures 30 par semaine dans un cadre agréable et convivial. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

