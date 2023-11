Les dictées d’Albertine Mediatheque Albertine Sarrazin Lignan-sur-Orb, 7 décembre 2023, Lignan-sur-Orb.

Venez réviser orthographe et grammaire dans la bonne humeur !

Retrouvez Marie-Ange et Michèle pour une nouvelle séance de dictée !

Une excellente occasion pour améliorer sa mémoire tout en s’amusant !

Sur inscription uniquement : 04-67-37-86-38 ou mediatheque@lignansurorb.fr

Mediatheque Albertine Sarrazin avenue des frères Boyer 34490 Lignan sur Orb Lignan-sur-Orb 34490 Hérault Occitanie 0467378638 http://www.ville-lignansurorb.fr/ Située en plein cœur du village, avenue des frères Boyer, à proximité du square de la vierge, la médiathèque municipale vous accueille 17 heures 30 par semaine dans un cadre agréable et convivial.

