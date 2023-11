Des livres comme des gourmandises-Décembre 2023 Mediatheque Albertine Sarrazin Lignan-sur-Orb, 2 décembre 2023, Lignan-sur-Orb.

Des livres comme des gourmandises-Décembre 2023 Samedi 2 décembre, 09h30 Mediatheque Albertine Sarrazin Sur réservation. Gratuit.

Découvrez les nouveautés du mois autour d’un petit-déjeuner convivial.

Tous les premiers samedis du mois, rejoignez-nous pour un moment convivial afin de découvrir les nouvelles acquisitions de la bibliothèque.

Mediatheque Albertine Sarrazin avenue des frères Boyer 34490 Lignan sur Orb Lignan-sur-Orb 34490 Hérault Occitanie 0467378638 http://www.ville-lignansurorb.fr/ [{« type »: « phone », « value »: « 0467378638 »}, {« type »: « email », « value »: « mediatheque@lignansurorb.fr »}] Située en plein cœur du village, avenue des frères Boyer, à proximité du square de la vierge, la médiathèque municipale vous accueille 17 heures 30 par semaine dans un cadre agréable et convivial.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-02T09:30:00+01:00 – 2023-12-02T11:30:00+01:00

lecture littérature

© mediathèque Albertine Sarrazin