Atelier peinture sur verre (Ados/Adultes) Samedi 18 novembre, 14h30 Mediatheque Albertine Sarrazin gratuit – sur inscription uniquement

Encore un atelier créatif, et cette fois-ci, on s’essaye à la peinture sur verre !

Pour cet atelier, il vous sera demandé d’amener un objet en verre sur lequel vous allez peindre. Cela peut être une bouteille, un verre, un vase, etc.

Tout au long de la séance, Fabienne vous guidera avec talent et patience.

Cet atelier est réservé aux ados/adultes et il est gratuit !

Sur inscription uniquement (04-67-37-86-38 ou mediatheque@lignansurorb.fr)

Mediatheque Albertine Sarrazin avenue des frères Boyer 34490 Lignan sur Orb Lignan-sur-Orb 34490 Hérault Occitanie Située en plein cœur du village, avenue des frères Boyer, à proximité du square de la vierge, la médiathèque municipale vous accueille 17 heures 30 par semaine dans un cadre agréable et convivial.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-18T14:30:00+01:00 – 2023-11-18T16:30:00+01:00

atelier créatif peinture sur verre