Les dictées d’Albertine Médiathèque Albertine Sarrazin Lignan-sur-Orb, 16 novembre 2023, Lignan-sur-Orb.

Venez réviser orthographe et grammaire dans la bonne humeur !

Retrouvez Marie-Ange et Michèle pour une nouvelle séance de dictée !

Une excellente occasion pour améliorer sa mémoire tout en s’amusant !

Sur inscription uniquement : 04-67-37-86-38 ou mediatheque@lignansurorb.fr

Médiathèque Albertine Sarrazin Av des Frères Boyer, Lignan-sur-Orb Lignan-sur-Orb 34490 Hérault Occitanie Située en plein coeur du village, la médiathèque propose également une programmation culturelle tout au long de l'année pour les petits et les grands. Au menu : des expos, des spectacles de contes, théatres, concert, conférences, ateliers etc.

L'entrée est gratuite mais il faut reserver au : 04-67-37-86-38



L’entrée est gratuite mais il faut reserver au : 04-67-37-86-38

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-16T10:00:00+01:00 – 2023-11-16T11:00:00+01:00

