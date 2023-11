Spectacle jeune public : “De toutes les couleurs” Mediatheque Albertine Sarrazin Lignan-sur-Orb, 2 novembre 2023, Lignan-sur-Orb.

Spectacle jeune public : “De toutes les couleurs” Jeudi 2 novembre, 10h30 Mediatheque Albertine Sarrazin Gratuit – Sur inscription uniquement

La médiathèque vous propose un spectacle pour les tout-petits à partir de 9 mois.

De toutes les couleurs

Par Marie Vidal

Un spectacle cousu de comptines jolies, de danses un peu folles, de marionnettes en peluche… et de beaucoup de surprises ! Avec ses souris gris-souris et son chat Mistigris, Marie-la-Chipie vit heureuse dans son monde tout gris… Chanson ! Un jour, dans son monde tout gris, va arriver… UN CADEAU ! Un cadeau jaune… un canari ! Un canari avec sa chanson jolie, sa comptine à lui. Puis un autre, un autre cadeau. Un cadeau bleu, un rouge, un vert… Un papillon !… un poisson !… Une grenouille !… Marie-la-Chipie voit la vie en couleur maintenant. En haut, en bas, devant, derrière, au fond, parterre… partout ! VIVE LES COULEURS DE LA VIE AVEC MARIE LA CHIPIE !

Gratuit. Sur réservation uniquement 04-67-37-86-38 ou mediatheque@lignansurorb.fr

Mediatheque Albertine Sarrazin avenue des frères Boyer 34490 Lignan sur Orb Lignan-sur-Orb 34490 Hérault Occitanie 0467378638 http://www.ville-lignansurorb.fr/ Située en plein cœur du village, avenue des frères Boyer, à proximité du square de la vierge, la médiathèque municipale vous accueille 17 heures 30 par semaine dans un cadre agréable et convivial.

